Üye Girişi
Haberler

Bakan Soylu'dan terör örgütünü titretecek sözler: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz, kıpırdayamıyorlar

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul'da sanayi esnafıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "29 Ekim 2023 tarihine kadar ülkemiz sınırlarında bir tane bile terörist kalmayacak. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra gündeme dair açıklamalar yaptı.

"AMERİKA'DA, AVRUPA'DA TÜRKİYE DİZ KIRAR MI?"

Tahıl koridorunda Türkiye'nin rolüne dair değerlendirmelerde bulunan Soylu şunları söyledi: "Amerika'da, Avrupa'da Türkiye diz kırar mı? Böyle bir şey mümkün değil. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gıda krizi ile alakalı, yani oradan buğdayın taşınmasıyla alakalı Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye gelmeleri, ona bel bükmeleri, ifade etmem gerekiyor ki sevdiklerinden dolayı değildir. Eğer biz ayakta durmamış olsaydık, eğer biz savrulmuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın dengelerini avucunun içi gibi bilmemiş olsaydı, Rusya ile Batı arasında çok doğru bir Türkiye portresi ortaya koymamış olsaydı; şu anda onlar bizi 1999'larda yaşadığımız, ondan önce yaşadığımız hem ekonomik hem sosyal hem de siyasal olarak istedikleri budur. Yani Irak, Suriye, Türkiye, balkanlar yani bir istikrarsızlık adası oluşturmak istiyorlar.

Bakan Soylu'dan terör örgütünü titretecek sözler: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz, kıpırdayamıyorlar

"ALEYHİMİZDE GÜNDE 200'ÜN ÜZERİNDE YAZI ÇIKARDILAR"

Şunu ifade etmem gerekir. Biz alt yapısını hazırlamış bir ülke olarak, geçmişteki Türkiye gibi alt yapısı hazır olmazsa, temellerden iterlerse düşebilirsiniz. Bugün ittiler. Ekonomik saldırılarla ittiler, siyasal sıkıştırmalarla ittiler. Aleyhimizde Avrupa'nın tüm matbaalarında günde 200'ün üzerinde yazı çıkardılar. Bütün dünyanın yarısını Türkiye'ye getirmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bunu tek bir politika olarak gerçekleştirdiler ama Türkiye'yi yerinden çıkartamadılar."

"29 EKİM 2023'E KADAR BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini söyledi. Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim. Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi, Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi, DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde bir tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Ümraniye Türkiye 29 Ekim Haberler

Bakmadan Geçme

Serkan Acar Kimdir? AK Parti İzmir- Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar kaç yaşında, nereli? Enver Demirel kimdir? MHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel kaç yaşında, nereli? İsmail Öntaş kimdir? AK Parti Ankara- Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli? Asım Balcı kimdir? AK Parti Ankara- Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin kaç yaşında, nereli? Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AK Parti Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title