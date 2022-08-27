Bakan Soylu'dan terör örgütünü titretecek sözler: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz, kıpırdayamıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ümraniye'de İmes esnafıyla kahvaltıda buluştu. Burada esnafla kahvaltı yapan Soylu, daha sonra gündeme dair açıklamalar yaptı.

"AMERİKA'DA, AVRUPA'DA TÜRKİYE DİZ KIRAR MI?"

Tahıl koridorunda Türkiye'nin rolüne dair değerlendirmelerde bulunan Soylu şunları söyledi: "Amerika'da, Avrupa'da Türkiye diz kırar mı? Böyle bir şey mümkün değil. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Gıda krizi ile alakalı, yani oradan buğdayın taşınmasıyla alakalı Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye gelmeleri, ona bel bükmeleri, ifade etmem gerekiyor ki sevdiklerinden dolayı değildir. Eğer biz ayakta durmamış olsaydık, eğer biz savrulmuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın dengelerini avucunun içi gibi bilmemiş olsaydı, Rusya ile Batı arasında çok doğru bir Türkiye portresi ortaya koymamış olsaydı; şu anda onlar bizi 1999'larda yaşadığımız, ondan önce yaşadığımız hem ekonomik hem sosyal hem de siyasal olarak istedikleri budur. Yani Irak, Suriye, Türkiye, balkanlar yani bir istikrarsızlık adası oluşturmak istiyorlar.

"ALEYHİMİZDE GÜNDE 200'ÜN ÜZERİNDE YAZI ÇIKARDILAR"

Şunu ifade etmem gerekir. Biz alt yapısını hazırlamış bir ülke olarak, geçmişteki Türkiye gibi alt yapısı hazır olmazsa, temellerden iterlerse düşebilirsiniz. Bugün ittiler. Ekonomik saldırılarla ittiler, siyasal sıkıştırmalarla ittiler. Aleyhimizde Avrupa'nın tüm matbaalarında günde 200'ün üzerinde yazı çıkardılar. Bütün dünyanın yarısını Türkiye'ye getirmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Bunu tek bir politika olarak gerçekleştirdiler ama Türkiye'yi yerinden çıkartamadılar."

"29 EKİM 2023'E KADAR BİR TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye sınırları içindeki bütün teröristlerin etkisiz hale getirileceğini söyledi. Soylu, "Bu fırsatı değerlendirip hep birlikte bir fırsat oluşturacağız. Bizim inancımızın ticarete yönelttiği insanlar olarak, Cumhuriyet'in 1'inci asrından 2'nci asrına geçerken elimizdeki bütün hünerleri kullanmalıyız. Üreticiler olarak size söylüyorum. Memleket için daha çok çalışabiliriz, daha çok üretebiliriz. Çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Ben de her tarafa gidip nerede bir açık varsa onu kapatabilirim. Böyle bir fırsatı, böyle bir Türkiye'yi, Batı'yı ilk kez böyle yakaladığımız bir zaman dilimini bir daha göremeyiz. Terör meselesiydi, DEAŞ meselesiydi. Bunların üstesinden de geliyoruz. Sözümüz şudur; 29 Ekim 2023'e kadar bu ülke sınırları içerisinde bir tek terörist kalmayacaktır. Hangi mağarada kalıyorlar, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar ve kıpırdayamayacaklar. Bundan 4-5 yıl önce 'Bunlar kıpırdayamayacaklar, İHA'lar SİHA'lar tepelerinde' dediğim zaman Cumhuriyet gazetesinden Sözcü gazetesine kadar benle dalga geçtiler. Oysa ben elimizdeki kabiliyetin nereye gittiğini gördüğüm için söyledim bunu" diye konuştu.