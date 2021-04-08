Bakan Selçuk, Roman asıllı milletvekilleri ve vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Roman vatandaşlarımız bu kültürün, medeniyetin ayrılmaz bir parçası. Dün de öyleydiler, bugün de öyleler, yarın da öyle olacaklar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Roman vatandaşlarımız bu kültürün, medeniyetin ayrılmaz bir parçası. Dün de öyleydiler, bugün de öyleler, yarın da öyle olacaklar." dedi.

Selçuk, Bakanlık'ta 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman asıllı milletvekilleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Tüm Türkiye'deki Romanlara sevgi ve muhabbetlerini sunan Selçuk, yaşadıkları şehirlere, coğrafyalara zenginlik katan Roman vatandaşların 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin 21. yüzyılın yükselen değeri olduğunu ifade eden Selçuk, "Hükümet olarak üç temel politika üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan birincisi ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak. İkincisi, insan hak ve özgürlüklerinin daha ileri noktaya gelmesi. Üçüncüsü ise sosyal ve kültürel alanlarda gelişmeyi sağlamak ve ülkenin her köşesinde refah düzeyini yükseltmek. Bu çalışmaları yürütürken yönetim anlayışımızın her kademesinde eşitlik ve adalet ilkesini öne çıkarmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Selçuk, Bakanlık olarak katılımcı bir anlayışla arz odaklı sosyal politikalara devam ettiklerini, toplumun tüm kesimlerine sosyal hizmet ve sosyal yardımları sunduklarını söyledi.

Milli ve manevi değerler üzerinden geliştirdikleri aile ve toplum politikalarıyla toplumun dinamizmini korumayı ve geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Yurdumuzun dört bir köşesindeki tüm vatandaşlarımızı barış ve kardeşlik içinde yaşatmak için çalışıyoruz. Roman vatandaşlarımız da bu kültürün, medeniyetin ayrılmaz bir parçası. Dün de öyleydiler, bugün de öyleler, yarın da öyle olacaklar. Bundan sonraki her süreçte de bu net tavrımız devam edecek. Kıymetli sivil toplum kuruşlarımız ve milletvekillerimiz vesilesiyle Roman vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı illerde onlara kendimizi ifade etmeyi, birlik içinde hizmetlerimizi onlara götürmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Selçuk, 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle dün bir genelge yayımlandığını aktardı.

Genelgede, Bakanlığın bundan sonraki süreçlerde neler yapacağına dair tanımın da yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"AK Parti hükümetleri olarak Roman vatandaşlarımıza yönelik mevzuatımızda birçok düzenleme yapmıştık. 2006 yılında İskan Polis Talimatnamesi'ndeki ayrımcı ifadelerin kaldırılması sağlandı. TCK'deki nefret ve ayrımcılık suçları yeniden tamamlandı. Roman vatandaşlarımıza yönelik en önemli konulardan bir tanesi de Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi'nin çıkması ve akabinde de Birinci Aşama Eylem Planı ile 2019 ve 2021 yıllarını kapsayacak şekilde İkinci Aşama Eylem Planı'nın yayınlanması oldu. Eylem planlarıyla Roman vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeyi, yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve kamu hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını hedefliyoruz. Eylem planımızda temelde eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal hizmet, sosyal yardım olmak üzere 5 temel politika altında 19 eylem var. Bunlar bizim temel eylemlerimiz. Faaliyetlerimiz konusunda ilgili bakanlıklarla bir araya geliyoruz."

Selçuk, konut sorununu çözmek için Bakanlık ile TOKİ arasında projeler yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

12 ilde hem kurumsal kapasiteyi artırmak hem kaliteli eğitim erişimi kolaylaştırmak ve Romanların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak anlamında SİROMA Projesi'ni yürüttüklerine dikkati çeken Selçuk, "Proje kapsamında 12 ilde 20 Sosyal Hizmet Merkezi'nde 13 bine yakın Roman vatandaşımızı ihtiyaçlarına uygun temel kamu hizmetlerine yönlendirdik." dedi.

"Verilere dayalı sosyal politikalarımızı geliştireceğiz"

Selçuk, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerdeki 32 Sosyal Destek Merkezi'nde yaklaşık 327 bin kişiye hizmet sunduklarını, bu merkezlerin sayısını da artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Önem verdikleri projelerden bir tanesinin de Roman vatandaşların gerçekleştirdikleri faaliyetleri bir bütün halinde değerlendirebilmek olduğunu anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Roman Strateji Belgesi için etkili bir izleme, değerleme ve koordinasyon projesi başlattık. 2020-2022 yıllarını kapsıyor bu proje. Roman vatandaşlarımız için yapılan çalışmaların koordinasyonunu yapacağız hem de etki analizi, izleme ve değerlendirme gerçekleştirmiş olacağız. Tüm bu projeler bize yapıcı, katılımcı bir tartışma ortamı oluşturuyor. Merkezden ziyade yerel düzeyde nelerin yapıldığını daha iyi takip edebilme şansına kavuşuyoruz. 2019-2021 yıllarındaki ikinci aşama eylem planı haricinde 2021-2022 yıllarında birçok çalıştay düzenleyeceğiz. Verilere dayalı sosyal politikalarımızı geliştireceğiz."

Selçuk, aile yapısı ve değerlerini tehdit eden faktörlerin tespitiyle aile bütünlüğünün korunmasına yönelik politikalara yön verebilecek çok sayıda araştırma ve etüt çalışması yapıldığını aktardı.

Roman vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hem nitel hem nicel boyutu olan sosyoekonomik profil araştırmasını da 2021-2022'de gerçekleştireceklerini vurgulayan Selçuk, "Temel hedefimiz sahip olduğumuz milli ve manevi değerler ışığında sağlıklı aile yapılarıyla bütün vatandaşlarımızı geleceğe taşımak." dedi.

"Tüm vatandaşlarımız, devletimizin asli unsuru"

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" sloganıyla İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığını anımsatan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylem planında, milletimizin ortak tarihinden, kültür ve medeniyetinden kaynaklanan çeşitliliği ve çoğulculuğu yaşatmak ve geliştirmek adına çok önemli maddeleri bulunuyor. Bu maddeler kapsamında biz de demokrasimizin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunlardan bir tanesi 'Sosyal İçerme Eğitim Programını Geliştirme Projesi' olacak. Bu yıl tüm Roman vatandaşlarımızın yoğun illerde tüm kamu personelimizi içerecek şekilde eğitim ve farkındalık programları gerçekleştireceğiz. Roman STK'lerimizle buluşmalarımıza devam edeceğiz. Buluşmalarımızı yerel düzeydeki gelişmeleri, ihtiyaçları ve talepleri oldukça önemsiyoruz. Sosyal devlet olmak, toplumu oluşturan tüm bireylerin hayatın her alanında etkin ve eşit bir şekilde katılımını sağlamayı hem de güçlü bir şekilde ivme oluşturacak sosyal politikaları uygulamamızı gerektirmekte. Sosyal politikalarımızda en önem verdiğimiz konulardan birisi aile merkezli sosyal politikalar oluşturabilmek. Türkiye'nin geleceğinin güven ve huzurla tesis edilmesinin yolu güçlü sağlık aile yapılarından geçiyor. Aile aynı zamanda sosyal barışın, sosyal adaletin sağlanmasında merkezinde yer alıyor. Roman vatandaşlarımız ve kıymetli ailelerimize yönelik çalışmalarımızı STK'lerimizin de katılımıyla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımız, devletimizin asli unsuru. Her vatandaşımıza hizmetlerimizi eşit bir şekilde sunmakla yükümlüyüz."

Kabulde AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Cemal Bekle, Fatma Aksal, Jülide İskenderoğlu, Metin Yavuz, Mustafa Yel, Refik Özen, Selahattin Minsolmaz, Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, Roman Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Sibel Gün Çabuk ve diğer vatandaşlar katıldı.

Roman Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Çabuk, günün anısına Düzce Tarım Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlarınca yapılan Roman bebeğini Bakan Selçuk'a hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş