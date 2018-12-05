Bakan Selçuk: "2023 Hedeflerinde Kadınlar Olarak Öncü Rol Oynamayı Sürdüreceğiz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, "Kadınlarımız, toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak, Türkiye'nin kalkınmasında üzerilerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde öncü rol oynamayı sürdüreceğiz" dedi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, beraberindeki kadınlardan oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyette çeşitli sivil toplum kuruşlarından kadınlar, Emniyet Teşkilatı'nın kadın mensupları ve kadın özel harekat polisleri de yer aldı. Bakan Selçuk, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz renkli bir çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Kadınlarımızın siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşama katılımları açısından dönüm noktası olan seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 84'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Kadınlarımız 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana eğitimden sağlığa, yargıdan yürütmeye, özel sektörden kamu sektörüne daha güçlü bir şekilde hayatın her alanında başarıyla görev almaktadır. Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde öncü rol oynamayı sürdüreceğiz. Kadınlarımız, toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasında üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, aile ve kadınları güçlendirecek düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz. Bizler bu amaçla demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya, toplumsal adalet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyoruz."

Bakan Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret eden ilkokul öğrencileriyle de bir araya geldi. Miniklerde bir bakanla fotoğraf çekinmenin heyecanı ise görülmeye değerdi. Selçuk, etrafını saran çocuklarla kısa bir süre sohbet de etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ANKARA