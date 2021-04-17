Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı
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Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Politika

Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Ankara Koleji tarafından çevrim içi düzenlenen 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı.

Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Ankara Koleji tarafından çevrim içi düzenlenen 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmasında, "IB mezunu öğrenciler; sorunların tespiti ve çözümüne odaklı, çözümleme gücü yüksek, disiplinler arası düşünebiliyor" dedi.

Dünya çağında tanınan en önemli diploma programlarından birisi olan Uluslararası Bakalorya (İB), lise ya da üniversite eğitimini kendi ülkesi dışında başka bir ülkede sürdüren öğrencilerin okudukları müfredat programının ortak ve evrensel bir çerçeve dahilinde yürütülmesini hedefliyor. Bakan Selçuk video konferans olarak katıldığı programda, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, salgın sürecinde "Uzaktan Eğitimi" dünyanın geneli ele alındığında oldukça başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Bakan Selçuk, küresel salgında kurdukları televizyon kanalları, EBA aracılığı ile sundukları hizmetler, EBA destek noktaları, tablet bilgisayar ve basılı materyaller gibi destekleyici malzemelerle her öğrenciye devletin imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

IB okullarında öğrencilerin gördüğü derslerin; kişisel ilgi, beceri ve yeteneklerini esas aldığını belirten Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Bu açıdan bu mukayeseyi özellikle yapmak istedim. Bu kişisel özellikleri göz ardı etmeyen, onlar üzerinde şekil alan bu eğitimde elbette irade ve disiplin de ön planda. Bunlar sonra derece önemli yetkinlikler. Hayata ve yüksek öğrenime daha donanımlı giren IB mezunu öğrenciler; sorunların tespiti ve çözümüne odaklı, çözümleme gücü yüksek, disiplinler arası düşünebilen ve etik değerleri dikkate alan verimli bireyler olma sorumluluğunu da hissediyorlar."

Bakan Selçuk, "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsetmek" başlıklı program ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Selçuk, Bakanlık olarak hem Türkiye'nin hem de dünyanın ortak sorunlarına çözüm üretecek nesillerin yetişmesinde sorumlulukları olduğunu belirterek, "Bizim sahip olduğumuz bu bilinç, tek başına elbette yeterli olmayacaktır. Burada bir iş birliği gerekiyor. Çünkü eğitim birçok paydaşı olan ve ancak mutabakatla tekamüle erebilecek bir sistem. Nitekim çocuklarımızın mutlu büyümeleri için, müreffeh yarınları için gerçekleştirilen her türlü çalışmaya destek olmayı da bir ödev olarak kabul ediyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı
Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı
Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı
Bakan Selçuk, 16. Uluslararası Bakalorya Günü'ne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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