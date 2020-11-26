Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk

26.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:55
Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000 içeriğe müdahalede bulunduk" dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından bakanlığın iş birliğinde 'Dijital Çağda İnsan Kalmak' temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4'üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Bilişim ve iletişim sektörleri başta olmak üzere teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemin yaşandığını belirten Bakan Selçuk, "Bugün artık dünya nüfusunun neredeyse yüzde 60'ı internete erişebiliyor. Dünyanın nüfusunun yine yarından fazlası neredeyse 4 milyar kişi sosyal medya kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarını geçtiğimiz yıla baktığımız zaman yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki ortalama, 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül ediyor" dedi.

'NÜFUSUMUZUN YÜZDE 64'Ü AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICISI'Bakan Selçuk, akıllı telefon kullanıcı sayısının yüzde 67'lere geldiğini ve Türkiye'de bu oranların dünya ortalamasının da üstünde olduğuna dikkat çekti. Bakan Selçuk, "62 milyon internet kullanıcıyla nüfusumuzun yüzde 74'ünü kapsıyoruz. Yine nüfusumuzun yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla da Türkiye dünya ortalamasının üstünde internetle olan bir diyalog içinde ve Türkiye'deki kullanıcılar ortalama 7,5 saatini internet üzerinden geçirdiğine dair çalışmalar var. Artık yapay zeka ve dijital sistem sadece bilim-kurgu filmlerinde şahit olduğumuz bir gerçeklik değil, hayatımızın birebir merkezinde yer alıyor. Bizim bu aracı ne için kullandığımız olumlu ve olumsuz etkilerini izleyebilmek adına çok önemli" diye konuştu.'1000 İÇERİĞE MÜDAHALEDE BULUNDUK'Çocukları, dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek için hem ebeveynler hem çocuklar için medya okuryazarlığı eğitimi verdiklerini söyleyen Bakan Selçuk, aynı zamanda çocukları korumak için bir 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' kurduklarını anımsattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit ediyor ve emniyet genel müdürlüğümüzle beraber önleyici çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000 içeriğe müdahalede bulunduk. Çocuklarımızı dijital risklerden korumak için onlara dair çalışmalar da yürütmekteyiz. Biz, dijital dönüşümün nesnesi olmadan öznesi olarak teknolojiden doğru istifade ederek, nimetlerinden faydalanarak ama milli ve manevi değerlerimizi kaybetmeden bu dönüşümden istifade edebileceğimize inanıyoruz. Biz milletimize ve ülkemize güveniyoruz. Milli ve manevi köklerimizi sarsılmaz olan bu temeller içerisinde büyüyen bir toplumuz. Teknolojiye rağmen değil, teknoloji ile birlikte büyüyeceğimize inanıyorum."

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor
Satılık ya da kiralık ilanı değil! Evinin camına astığı yazıya bakan bir daha bakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

İlgili Haberler

Bakan Selçuk: 'Eğitim ayırmadan kayırmadan ülkenin evlatlarına hizmet edeceğimiz bir iş'
Bakan Selçuk: "Eğitim ayırmadan kayırmadan ülkenin evlatlarına hizmet edeceğimiz bir iş"
Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus'ta temaslarda bulundu
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus'ta temaslarda bulundu

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Öykü Karayel Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Selçuk: 1000 içeriğe müdahalede bulunduk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:36:35. #1.15#
title