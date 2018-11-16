Bakan, Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Aday adayı Av. Ali Bakan, ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdi.

Av. Ali Bakan, seçim gezileri kapsamında Yazıhan İlçesi AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olan Bakan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan ise, Türkiye'nin önümüzdeki Mart ayında önemli bir seçime gideceğini belirterek bu süreçte ilçe teşkilatlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Yazıhan, Kale ve Akçadağ'ın merkez ilçe gibi planlamalarının yapılmasını gerektiğini ifade ederek, "Bunu niye söylüyoruz? Biz bugün yaşadığımız sıkıntıları eğer aşmak istiyorsak yani Malatya' nın bir 20 yılını 50 yılını eğer planlamak istiyorsak, Yazıhan'ın, Akçadağ'ın ve Kale'nin de merkez gibi değerlendirilip planlamaya tabi tutulması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Yazıhan'a tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesinin kurulacak olmasını da hatırlatan Bakan, "Sanıyorum bu husus son aşamalarda. Dolayısıyla da artık Yazıhan ilçemizde şehir merkeziyle bütünleşmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla da biz altyapı üstyapı, kamu yatırımları ve diğer yatırımları Malatya'da planlarken bunun içerisine Yazıhan'ın da dahil edilmesine inanıyoruz. İnşallah bu görev bize verilirse bu söylediğimiz sözleri de yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Yapılacak seçimin hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA