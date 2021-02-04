Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
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Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)

04.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:38
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE KARANFİL VERDİTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 521 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE KARANFİL VERDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 521 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi. Ailelerin oturduğu çadıra beraberindeki Vali Münir Karaloğlu, AK Parti'li milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile gelen Bakan Pekcan, karanfil dağıttı. Ziyarette ailelere destek mesajını ileten Pekcan, en kısa sürede çocuklarına kavuşmaları dileğinde bulundu. Evlat nöbetindeki aileler ise Bakan Pekcan'a destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ  GEÇİLDİ

 


Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)
Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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