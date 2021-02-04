Bakan Pekcan: 1 milyon 300 bin esnafın 13 milyar kredi borcu, haziran sonuna ertelendi (2)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE KARANFİL VERDİTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 521 gündür HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.