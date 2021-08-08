Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz
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Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye gibi günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan, Türkiye'den yangın uçağı talebinde bulundu. Bu taleple ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" ifadesini kullandı. Türkiye yangınların ilk başladığı dönemde benzer bir istekte bulunmuş ancak Yunanistan ülkede başlayan yangınlar yüzünden isteğimize cevap vermemişti.

Yunanistan'da 10 gündür devam eden orman yangınları bir türlü kontrol altına alınamadı. Özellikle Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar zaman zaman yeniden alevlenirken, Yunanistan Türkiye'den de yangın uçağı talebinde bulundu.

"YUNANİSTAN'IN TALEBİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yunanistan'ın bu talebiyle ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR YANGIN YOK"

Ülkemizdeki 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini bildiren Pakdemirli, ''89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon. Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.'' dedi.

YUNANİSTAN, TÜRKİYE'NİN TALEBİNE YANIT VERMEMİŞTİ

Yangınların ilk çıktığı günlerde Türkiye, alevlere müdahale için Avrupa Birliği'nden yardım talep etmiş ve 3 yangın uçağı gönderileceği belirtilmişti. Ancak Türkiye'nin bu başvurusunda daha önce yardım edebileceği belirten Yunanistan yanıt vermemişti.

Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz.'
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz."
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yunanistan'ın uçak talebi) Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da...
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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