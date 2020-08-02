Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
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Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaşarak, "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar" dedi.

02.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:55

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı. Orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerin fotoğrafını paylaşan Bakan Pakdemirli, "Kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!" dedi.

"DÜN GECE RAHAT UYUDUNUZ MU?"

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!"

Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Haber Yorumları (3)
BARİS: Lice ormanlari hala yaniyor nerde o kahramanlarin.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ORMANCI: bu orman yakan cok büyük vatan hainidir idam cikarsa ilk bunlar ya da 500 yil mühebbet hapis doga oksijen canavarları
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VİCDAN: ÜLKENİN HER YERİ BİZİM İÇİN AYNI FAKAT ŞIRNAK CUDİ DAĞ HER SENE GÜVENLİK NEDENİYLE İKİ -ÜÇ DEFA YAKILMAKTA AYNI HASSASİYET NEDEN GÖSTERİLMİYOR YETER ÇOCUKLARIMIZA ÇÖL BİR GELECEK BIRAKMAK İSTİYORUZ
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