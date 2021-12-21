BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE NÜFUSU, 30 YILDA 105 MİLYONA ÇIKACAK - Haberler
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BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE NÜFUSU, 30 YILDA 105 MİLYONA ÇIKACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılan Türkiye'nin ilk bitki fabrikası Farminova'yı gezdi.

ANTALYA (DHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılan Türkiye'nin ilk bitki fabrikası Farminova'yı gezdi. Bakan Pakdemirli, Antalya OSB'de geçen yıl 19 Ağustos'ta çıkan yangında tamamen yandıktan sonra, bin metrekare olan bitki üretim alanı, 7 ay gibi sürede 60 milyon TL'lik yatırımla 8 bin metrekare alan üzerine yeniden inşa edilen Farminova Bitki Fabrikası'nı ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Pakdemirli'ye, Farminova Bitki Fabrikası ortakları Can Hakan Karaca ve Ali Eroğlu eşlik etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE NÜFUSU, 30 YILDA 105 MİLYONA ÇIKACAK

BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE NÜFUSU, 30 YILDA 105 MİLYONA ÇIKACAK

BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE NÜFUSU, 30 YILDA 105 MİLYONA ÇIKACAK

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