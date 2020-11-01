Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı

01.11.2020 21:28 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:44

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım" sözleriyle İzmir depreminin simgesi olan Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı. Gün içerisinde Buse'yi hastanede ziyaret ettiğini belirten Pakdemirli, "Arama kurtarma ekiplerimizin büyük gayretleriyle kızımıza ulaşıldı. Şimdi İkinci hayatını yaşıyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda depremzedeler için kurulan çadır kentte bulunan vatandaşları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, depremde yıkılan binalardan birinin enkazı altında kalan Buse'yle yaptığı telefon görüşmesini ve Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı.

"İÇERİDE ÜZERİNE AĞIRLIK DÜŞMÜŞ, KIPIRDAYAMAYAN BİR KIZIMIZ VAR"

Bakan Pakdemirli o anları şu sözlerle anlattı:

"Çok büyük bir afet, her yer toz duman. Kendimi bir anda enkazın üzerinde buldum. O sırada Kızılay'dan görevli bir kızımız görevini çok iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. İçeride üzerine ağırlık düşmüş, kıpırdayamayan bir kızımız var. O psikolojideki bir insan moral verici bir şeylere ihtiyacı var. Tarım ve Orman Bakanı olarak telefonu ben elime aldım. 'Sadece senden sakin olmanı istiyorum, sadece bana tarif et' dedim. Binayı bilen bir arkadaşla birlikte nerede olabileceğini tahmin ettik. Hemen anladık ki giriş katında bir yerde Buse. Aşağı indik. Aldığımız bilgileri görevlilere tarif ettikten sonra arama çalışmaları hemen başladı. 3-4 saat sonra ancak ulaşabildik Buse'ye. Her 15 dakikada bir 3 dakika konuştuk. Buse'ye ulaştık. Cep telefonunun pili bitti, annesinin cep telefonuna ulaştı. Başlangıçta 'Hiçbir yeri göremiyorum' diyen kızımız annesinin telefonuna ulaştı.

Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

"ŞİMDİ İKİNCİ HAYATINI YAŞIYOR"

AFAD ekiplerimizin, arama kurtarma ekiplerimizin büyük gayretleriyle kızımıza ulaşıldı. İkinci hayatını yaşıyor. Bugün de konuştum Buse'yle. Hastanede de ziyaret ettim. Hala travmayı atlatabilmiş değil tam olarak. Ama kendisine ikinci bir hayat bahşedildiğinin farkında, bunun da değerini biliyor. Annesini kaybettiği için bir yandan çok üzgün, bir yandan da kendisini uzun ve sağlıklı bir ömür bekliyor.

Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı
Buse Hasyılmaz

"NİKAH ŞAHİTLERİ OLMAK İSTİYORUM"

Yakında da nikahları olacak. Beni de nikah şahidi olarak görmek istediklerini söylediler. Ben de iki elim darda da olsa nikah şahitleri olmak istiyorum."

Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Gökhan Alkan Şeyma Subaşı Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli, İzmir depreminin simgesi Buse'nin kurtarılma sürecini anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 22:02:03. #1.15#
title