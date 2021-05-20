Bakan Pakdemirli: Ekoturizm alanlarımız Türkiye turizmine yıllık 250 milyon TL katkıda bulunacak
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Bakan Pakdemirli: Ekoturizm alanlarımız Türkiye turizmine yıllık 250 milyon TL katkıda bulunacak

Bakan Pakdemirli: Ekoturizm alanlarımız Türkiye turizmine yıllık 250 milyon TL katkıda bulunacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bir kısmı mesire alanlarına entegre, bir kısmı da yeni olmak üzere toplamda 110 adet 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları'nın yapılacağını belirterek, "Eylem planı sonunda ekoturizm alanlarımız ülkemiz turizm destinasyonlarına yıllık 250...

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de bir kısmı mesire alanlarına entegre, bir kısmı da yeni olmak üzere toplamda 110 adet 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları'nın yapılacağını belirterek, "Eylem planı sonunda ekoturizm alanlarımız ülkemiz turizm destinasyonlarına yıllık 250 milyon TL katkıda bulunacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Muğla Kavakarası'nda oluşturduğu ekoturizm alanında incelemelerde bulundu. Pakdemirli, Sığla ağaçları ile bezeli Kavakarası mevkiinde yer alan ekoturizm rotasında çadırda konaklayarak, gençlerle kamp ateşi etrafında sohbet etti. Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüzün belirlediği 2021- 2025 Ekoturizm Eylem Planı tamamlandığında, ekoturizmden genel turizm sektörü kadar gelir elde ederiz. Hazırlanan eylem planını faaliyete geçiriyoruz. Tüm Türkiye'de bir kısmı mesire alanlarına entegre, bir kısmı da yeni olmak üzere toplamda 110 adet 'Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları' yapılacak. Eylem planı sonunda ekoturizm alanlarımız ülkemiz turizm destinasyonlarına yıllık 250 milyon TL katkıda bulunacak" dedi.

Bakan Pakdemirli, kentlerde yaşayan insanların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda yeniden doğaya, ormanlara yönelim istekleri oluştuğunu söyleyerek, "Bu yönelim pandemi ile birlikte çok daha fazla gözlenmektedir. Orman Genel Müdürlüğümüzün de dikkatinden kaçmayan bu alan kapsamında; ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ekoturizm üzerine yoğunlaşan beklenti ve talepleri karşılamak amacı ile yeni yönetim alanları planlanarak, ülke turizmine kazandırılmasını stratejik bir hedef olarak belirledik" diye konuştu.'EKOTURİZM ALANINDA KIRSAL KALKINMAYA 1,7 MİLYAR LİRA YATIRIM'Ekoturizmin kırsal kalkındırma konusunda faydalarına da değinen Bakan Pakdemirli, "Ülkemizin doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlerin istifadesine sunarak, kırsalın güzellikleri; bacasız sanayi olan turizmin istifadesine sunarak, ekonomik güce dönüştürerek kırsalın kalkınmasına önemli bir katkı sunmuş olacağız" ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik olarak, Kırsal Kalkınma ve Avrupa Birliği'nin IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı) destekleri kapsamında; son 10 yılda toplam 962 projeye, 873 milyon lira hibe desteği verildiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, "Tabii, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar alma mekanizmasına sağladığı katkı sayesinde; son 3 yılda 535 projeye toplam 654 milyon lira hibe desteği sağlayarak eko- turizm yatırımlarında büyük bir hamle yaptık. Böylece; 2010 yılından bu yana kırsal kalkınmaya; ekoturizm alanında yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladık" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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