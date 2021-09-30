Bakan Pakdemirli: Doğal kaynakları verimli kullanmak zorunluluk haline geldi (2)

ADANA (DHA) - SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NE BALIK BIRAKTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana ziyaretleri kapsamında, beraberindeki heyetle Seyhan Baraj Gölü'ne balık bıraktı. Kovalara doldurulan balıkları göle dökmeden önce konuşan Bakan Pakdemirli, "Bu sene 50 milyon balığı iç sulara ve denizlere bırakmayı hedefliyoruz. Tabi ki ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili. Tabi bir de iç sularımız var ve bu iç suların daha iyi değerlendirilmesiyle ilgili ciddi balıklandırma faaliyeti başlattık. Bu sene hedefimiz, en az 50 milyon balığı bırakmak. Denizlerimizin ve iç sularımızın zenginliğini artırmak için sulara bırakıyor olacağız. Bu zenginliği sağlamakla birlikte ekosisteme de bu işin çok ciddi faydası var. Marmara'da bu sene yaşadıklarımızı biliyorsunuz. O nedenle hem iç sularımızda hem de denizlerimizde ne kadar canlı yaşarsa iyi" dedi.