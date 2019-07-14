Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Çeşme'deki Eşek Adası açıklarında, dalış yaptı. Dalış kıyafeti giyen ve tüple su altına dalan Pakdemirli, dalgıçlarla birlikte denizde bırakılan atıl vaziyetteki ağları temizledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Denizlerdeki Av Araçlarının Temizlenmesi Projesi' kapsamında, dalış yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 'Reis Bey' isimli su ürünleri kontrol tekne ile Çeşme Dalyan'dan hareket eden Bakan Pakdemirli ve dalış ekibi, Eşek Adası yakınlarında demir attı. Dalış yapmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Bugün denizlerdeki av araçların temizlenmesi projesi kapsamında buradayız. Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'müzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, bakanlığımızın imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum örgütleri de olacak" dedi.

"DENİZLERİMİZİ DE ÇOK VERİMLİ KULLANMAMIZ LAZIM"

Denizleri gelecek nesillerden emanet aldıklarını ifade eden Bekir Pakdemirli, "Bunun farkında olmamız gerekiyor. Her kaynağı olduğu gibi denizlerimizi de çok verimli kullanmamız lazım. Denizlerin altını su gibi görmemek lazım. Altta bir ekosistem, bitki örtüsü var. Bunları koruma anlamında her türlü çabayı ve gayreti sarf etmemiz lazım. Koruma kullanma dengesine riayet etmemiz lazım. Elimizde bir tane dünya var ama 7 dünya varmış gibi tüm dünya bunu harcıyor. Biz de bu işe bir katkı olsun diye başta ağların, sepetlerin ve diğer av gereçlerinin temizlenmesiyle ilgili bir kampanya başlattık" diye konuştu.

"4 BİN 500 ADET SEPET VE BENZERİ AV ARAÇLARI TOPLADIK"

600 lokasyonda 65 bin dekar alanı taradıklarını, burada da 450 bin metrekare ağ tespit ettiklerini ve bunları toparladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, "4 bin 500 adet de denizlerden sepet ve benzeri av araçları topladık. Şöyle izah edeyim 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısını, organizmasını ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş, kollamış oluyoruz. Dünyada da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı" şeklinde konuştu.

"BULDUĞUMUZ AĞLARI PAZAR FİLESİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında da atıkları değerlendiklerini belirten Pakdemirli, "Denizlerimizin temiz olması, kaynakları düzgün kullanmamız, israf etmemiz ve gelecek nesillerden emanet aldığımız çevremizi daha iyi koruma anlamında değerli görüyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olmak istedim. Uzun süredir dalmamıştım. Bulduğumuz ağları pazar filesine dönüştürüyoruz. O da bir sosyal sorumluluk projesi" diye konuştu.

15 TEMMUZ MESAJI

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Millete ait olan tankları, silahları çalıp bunları halka çeviren bir FETÖ çetesiyle karşı karşıya kaldık. İnşallah Rabbim vatanımızı milletimizi bir daha böyle bir illet ve zilletle karşı karşıya getirmez. Demokrasi ne diyorsa, biz orada varız. Demokrasi ne diyorsa, kim iktidara gelecekse, gidecekse bunların hepsi sandıkta olacak. İnşallah milletimiz bir daha böyle bir illet ve zillet yaşamaz."

Kaynak: DHA