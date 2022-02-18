Bakan Pakdemirli'den sektör temsilcilerine: Ana beklentimiz fiyatların yüzde 7 indirilmesi

DENİZLİ (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'de sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda, kamuoyunun gündeminde fiyat artışı olduğuna dikkati çekip, "Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi konusunda talimatı oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi hatta zincir firmalar açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'deki bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve sektör temsilcileri katıldı.