Bakan Pakdemirli, 'Bobo'ya sahip çıktı

13.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:46

MERSİN'de, katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden ve sahipleri tarafından tedavi masrafları karşılanamayan 12 yaşındaki doberman cinsi 'Bobo'nun İstanbul'da yapılacak tedavi ve ulaşım masraflarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üstlendi.

Ev kadını Ferda Şahin'in (50) 12 yıl önce 3 aylıkken sahiplendiği 'Bobo', yaklaşık 5 ay önce görme sorunu yaşamaya başladı. Katarakt olduğu belirlenen 'Bobo', 1 ay önce de görme yetisini tamamen kaybetti. Bunun üzerine Şahin, kentte veterinerle yaptığı görüşmede 'Bobo'nun Ankara ya da İstanbul'daki bir pet kliniğinde özel olarak ameliyat edilmesi gerektiğini öğrendi.

Kaynak: DHA