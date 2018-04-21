Bakan Özlü, "Seçimleri Fırsat Bilerek, Ekonomimiz Üzerinde Spekülasyon Yapılmasına Asla İzin...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, seçimlere, belirsizlik ortamı olarak bakmanın yanlış olduğunu ifade ederek, "Seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek, ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecektir" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin hizmet binası açılış törenine katıldı. Kooperatif binası önünde Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan başta olmak üzere sanayici ve iş adamları tarafından karışlanan Bakan Özlü'ye AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer ile Yusuf Beyazıt eşlik etti.

Bakan Özlü, açılış töreninde Türkiye olarak, büyük hedeflere doğru yol alırken, o yolun önündeki engelleri kaldırarak bugünlere geldiklerini kaydetti. 2002 yılına kadar kullandırılan toplam kredi miktarı 153 milyon lira iken, son 15 yıl içerisinde, 1,5 milyon esnaf ve sanatkara, kooperatifler kefaletiyle, 81 milyar lira kredi kullandırdıklarını ifade eden Bakan Özlü, "Tokat ili ve ilçelerinde, 2003 yılından itibaren, son 15 yıl içerisinde 274 bin esnaf ve sanatkarımız, 1,3 milyar lira kredi kullanmış durumda. Bu güzel tabloda; Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin katkısını da görmezden gelemeyiz. Bin yıllık ahilik geleneğinin ve yardımlaşmanın sembolü olan bu yapının, esnafımıza ve ülkemizin ekonomik hayatına katkısı, son derece büyüktür" dedi.

"Ekonomi güven ve istikrar ortamında büyür"

2002 yılında, bir esnafın attığı yazar kasa ile açığa çıkan ekonomik kriz günlerini hatırlatan Bakan Özlü, "Çok şükür o günler geride kaldı. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, bugün 170 milyar doları hedefleyen bir ülke haline geldi. Onca badireye, iç ve dış çalkantıya rağmen ekonomimiz; istikrarlı büyümesini sürdürdü, bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Çünkü ekonomi güven ve istikrar ortamında büyür. Herkes, bu güven ve istikrar ortamında yatırım yapmaktan çekinmez, işini, aşını büyütmek için çalışır" diye konuştu.

Bakan Özlü, 24 Haziran'da yapılacak erken seçime değinerek şunları söyledi:

"24 Haziran'da yapılacak olan seçimler; bu yönde atılan önemli bir adım olacak. Yeni sistem ile ülkemiz çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşacak, tüm belirsizlikler ortadan kalkacak. Seçimlere, belirsizlik ortamı olarak bakmak yanlıştır. Ayrıca; seçimleri bahane ederek, seçimleri fırsat bilerek, ekonomimiz üzerinde spekülasyon yapılmasına, asla izin vermeyeceğiz. Türk ekonomisi güçlü ve istikrarlıdır. Seçim atmosferi boyunca da güçlü olmaya, istikrarını korumaya devam edecektir"

Konuşmaların ardından dualarla kurban kesilerek kooperatif binasının açılışı kurdele kesilerek yapıldı. - TOKAT