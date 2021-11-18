Bakan Özer, yeni nesil gazetecileri yetiştirecek medya lisesi çalışmalarını yerinde inceledi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya ile imzalanan iş birliği protokolüyle kurulacak Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yerinde inceledi.

7 Ekim 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Demirören Medya Yatırımları Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın katılımıyla imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Türk ve dünya medyasının geleceğine katkı sağlayacak yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi amacıyla Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. Bakan Özer, İstanbul ziyareti çerçevesinde Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası çalışmalarını yerinde inceledi. Daha sonra Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, Demirören Medya Center içinde yapılacak okulun mesleki eğitim katkısının ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ziyaretinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Ziyarette, Bakan Özer'e doğum gününe ait Hürriyet Gazetesi hediye edildi