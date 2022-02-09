BAKAN ÖZER: 50 DERSLİKTE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya'daki programında Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Törendeki konuşmasında, eğitimde 28 Şubat döneminde yaşananlara değinen Bakan Özer, "Eğitimde baskıcı eğitim politikalarının ortadan kaldırıldığı, eğitim sisteminin demokratikleştiği bir döneme şahitlik ettik, son 20 yılda. 1999 yılında sadece İstanbul'da deprem olmadı. Aynı zamanda eğitim sisteminde de deprem oldu. 1999'da katsayı uygulaması imam hatip mezunlarının ve mesleki eğitim mezunlarının yüksek öğretimlerine erişimlerini kısıtlayarak, başarılı öğrencilerin bu 2 okul türüne eğitimlerini kısıtladı. 10 yılın üzerinde uygulanan 28 Şubat döneminin bu eserleri Allah'a şükür, son 20 yıl içinde adım adım basamak basamak tüm etkileri izale edilerek çok güçlü imam hatipler ve çok güçlü meslek eğitimleriyle ilgili okullarımızın olduğu sisteme dönüştürüldü. Bir taraftan ertelenen 70 yıllık okullaşma oranı artırılırken diğer taraftan eğitim sistemimizin demokratikleşmesi yönünde katsayı uygulamasının ortadan kaldırılması, başörtü yasağının ortadan kaldırılması, seçmeli derslerdeki demokratikleşme adımlarına kadar gerçekten demokratikleşmeyle halkıyla barışık, halkının değerleriyle diniyle barışık bir eğitim sisteminin yaygın bir şekilde aktif olarak hizmette olmasında çok önemli damgası olan döneme şahitlik ettik" diye konuştu.

Bakan Özer, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' ile ciddi iyileşmelerin olduğunu da belirterek, "Öğretmenlerimiz, adaylık kaldırma sürecinden uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe kadar bir kariyer sistemi içinde çok daha güvenli, her basamağa geçtiklerinde özlük haklarında ciddi iyileşmelerin olduğu çok daha iyi bir sistem içinde, eğitim ve öğretime katkı vereceklerdir" dedi.

Bakan Özer'in konuşmasının ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.