Bakan Özer: 2022'de kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz - Haberler
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Bakan Özer: 2022'de kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz

Bakan Özer: 2022'de kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz
Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Haberler | Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesiyle okullarda kitap sayısının önemli ölçüde arttığını belirterek, "Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesiyle okullarda kitap sayısının önemli ölçüde arttığını belirterek, "Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin iki ay gibi kısa bir sürede tamamladığını ifade etti. Bu proje ile okullardaki kitap sayılarının da önemli ölçüde arttığını vurgulayan Özer, "Yeni yaptığımız kütüphanelerle, kütüphanelerdeki kitap sayımız 41 milyon 770 bin 132'ye yükseldi. Bu proje ile okullarımızdaki kütüphanelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı, iki ay gibi kısa sürede 1,89'dan 2,76'ya yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı, 6,6'ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 ilimizde milli eğitim müdürlerinizi, ilçe müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2021 yılı sonu itibarıyla öğrenci başına düşen kitap sayısında 9,65 kitap ile Gümüşhane birinci oldu. Gümüşhane'yi, 9,53 kitap ile Bayburt ve 8,56 kitap ile Ardahan izledi.


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Demirören Haber Ajansı / Şifanur Sansar - Son Dakika Haberleri

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