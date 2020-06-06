Bakan Kurum, Validebağ Korusunu gezdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Validebağ Korusunu ziyaret etti.
06.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:46
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Validebağ Korusunu ziyaret etti.
Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusuna gelen Kurum'u, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı.
Bakan Kurum, koruda kısa bir gezinti yaparak Türkmen'den de bilgi aldı.
Validebağ Gönüllüleri Derneği üyeleriyle de sohbet eden Kurum, taleplerini dinledi.
Gönüllüler korudaki temizlik, güvenlik, bakım ve onarım sorunlarının çözülmesini talep etti.
Kaynak: AA