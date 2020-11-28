Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
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Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi

28.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:37

Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak olan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi

SAMSUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak olan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Ziyaret, temel atma ve toplantı programları için Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri kentsel dönüşüm alanlarında yaptığı incelemenin ardından Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin yapılacağı alanı ziyaret etti.

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Geçen ay ihalesi yapılan ve yakın zamanda ilk kazmanın vurulması beklenen alanda incelemelerde bulunan Bakan Kurum'a burada proje yetkilileri tarafından bilgi verildi. Bakan Kurum'a yapılan bilgilendirmede, "Toplamda 1526 dükkan ve 82 ticari birim yer alacak. Proje 745 dönüm alanda inşa edilecek. 501 milyon ihale bedeli var. Yapımı 650 gün sürecek. Kısmetse önümüzdeki hafta içinde başlayacak" denildi.

Kurum proje görselleri üzerinden anlatımı dinledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile proje üzerine sohbet eden Kurum, buradan sonra Samsun Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Kurum, Valilik anı defterini imzalamasının ardından Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile makam odasında bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası İl Değerlendirme Toplantısı için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a geçildi. Murat Kurum başkanlığında yapılan toplantı 1 saatin ardından son buldu.

Bakan Kurum Samsun ziyaretini sonlandırarak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na hareket etti.

Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi
Bakan Kurum, Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden biri olacak alanı inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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