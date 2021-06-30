Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır"
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Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ'da Büyük Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ'da Büyük Dönüşüm Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı. (3)

Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır'
Son dakika haberi: Bakan Kurum: 'Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Altındağ için attığımız her adım başkentimizi daha da yüksek noktalara ulaştıracaktır" - Haberler
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