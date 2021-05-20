Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
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Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)

Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

KİBYRA ANTİK KENTİ'NE ZİYARETÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ziyaretinin ardından Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

KİBYRA ANTİK KENTİ'NE ZİYARET

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ziyaretinin ardından Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum'a Kibyra Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru tarafından alanda yapılan çalışmalarla hakkında bilgi verildi. Bakan Kurum, antik kentte, stadyum, tiyatro binası, Medusa mozaiği ve agorada incelemelerinin ardından Burdur'dan ayrıldı.


Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)
Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze (Salda Gölü)...
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Bakan Kurum: Salda Gölü sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak mirasıdır (2) - Haberler
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