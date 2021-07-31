Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız
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Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız

Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çıkan orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili olarak "Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız. Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacağız" açıklamasında bulundu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çıkan orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarıyla ilgili olarak "Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız. Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmaları için 257 kişilik ekip kurduklarını belirterek "Yangınla mücadelemizin 4'üncü gününde 257 kişiden oluşan ekibimiz, mobil laboratuvarlarımız ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı, seferberlik ruhu içinde devletimizin tüm imkanlarıyla sürdürüyoruz" dedi. 

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Antalya Manavgat; 1046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane; toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Üstyapı hasar tespit çalışmalarımızı 17 mahallede tamamladık, 16 mahallede devam ediyoruz" ifadelerini kaydetti.Kurum, Muğla'da çıkan yangının boyutunu ise "Muğla Marmaris; Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerinde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 47 binanın bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu belirledik" diye ifade etti.Mersin Aydıncık'ta ise Merkez, Atatürk ve Yenikaş Mahalleleriyle, Silifke Yeşilovacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Aydıncık'ta 35, Silifke'de 15 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.Kurum, Adana'daki orman yangınlarına ilişkin de "Kozan ve Aladağ'da 6 köyde 1605 haneyi boşalttık. Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi mevkilerinde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Kozan'da acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık 33 bina belirledik" şeklinde konuştu. 

Osmaniye Kadirli'de ise ağır hasarlı 7 bina tespit ettiklerini aktaran Kurum, "Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız. Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacak; 1 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" dedi. 


Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız
Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız
Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız
Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız
Son dakika haber | Bakan Kurum: Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığında inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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