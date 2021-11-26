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Bakan Kurum: "Konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz"

AA - Haberler | Güncel
Bakan Kurum:

Deprem Konutları Teslim Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de...

Deprem Konutları Teslim Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine teslim törenine katılarak konuşma yaptı.

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AA - Son Dakika Haberleri

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