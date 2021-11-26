Bakan Kurum: "Konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz"

Deprem Konutları Teslim Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine teslim törenine katılarak konuşma yaptı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA - Son Dakika Haberleri

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