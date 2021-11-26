Bakan Kurum: "Konutlarımızı teslim etmenin mutluluğunu, gururunu, heyecanını yaşıyoruz"
Deprem Konutları Teslim Töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de...
Deprem Konutları Teslim Töreni
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutların hak sahiplerine teslim törenine katılarak konuşma yaptı.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet