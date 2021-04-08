Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin hasar gördüğü yangına ilişkin "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin hasar gördüğü yangına ilişkin "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz." dedi.

Kurum, sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle iş yerlerinde hasar oluşan Kasaplar Çarşısı'nda incelemede bulunmak amacıyla Kızılcahamam'a geldi.

Olaya ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Kızılcahamam Belediyesinde düzenlenen toplantıya katılan Kurum, Kaymakam ve Belediye Başkanı ile diğer yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra olayın yaşandığı Kasaplar Çarşısı'na geçen Kurum, yanan iş yerlerinde incelemelerde bulundu.

Esnafı ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum vatandaşın taleplerini dinledi.

"15 iş yeri tamamen yandı"

Alandaki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalardan bulunan Kurum, Kasaplar Çarşısı'nda saat 05.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 15 iş yerinin tamamen yanarak hasar gördüğünü bildirdi.

Kurum, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığını belirterek herhangi bir vatandaşın can kaybına ya da yaralanmasına neden olmayacak şekilde ekiplerin olaya müdahil olduklarını ifade etti.

Olay nedeniyle esnafın maddi zarara uğradığını, bu nedenle hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını kaydeden Kurum, en kısa zamanda vatandaşın yaralarının sarılacağını söyledi.

Esnafa 3 milyon 300 bin lira yardım verilecek

Kurum açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Kızılcahamam'ıza, hemşehrilerimize geçmiş olsun dilekleri var. Yapılması gereken tüm işlerin yapılması talimatını bizlere verdiler. Bu çerçevede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2 milyon lira desteğimizi esnafımıza vereceğiz. Esnafımızın gerek zarar ziyan noktasında gerek bu süreçten sonraki kira yardımı, taşınma yardımı noktasında süreci birlikte yürüteceğiz. Buraya da inşallah Kızılcahamam'a yakışır bir şekilde yeni iş yerlerimizi yapacağız. İnşa sürecini Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yapacak. Tüm süreçleri vatandaşımızla, Belediyemizle yürüteceğiz. İnşallah daha yeni, güzel, sağlam iş yerlerimizi en geç yıl sonuna kadar vatandaşımıza, Kızılcahamam'a kazandırmış olacağız."

Yeni inşa edilecek iş yerlerinin altına otopark yapmayı planladıklarını belirten Kurum, "Yapılan hasar tespit doğrultusunda zarar ziyanla ilgili yarından itibaren Kaymakamlığımız nezdinde esnafımızın hesaplarına ücretleri yatırılacak. Belli oranda esnafımıza bu desteklerimizi yapacağız." dedi.

Kurum, ayrıca kira ve taşınma konusunda esnafa gerekli desteğin de verileceğini bildirdi.

Bu tür kazaların tekrarlanmaması temennisinde bulunan Kurum, Elazığ, Malatya, İzmir ve Giresun'da yaşanan afetler sonrası yaraların sarılması konusunda yapılan çalışmaların aynısının Kızılcahamam'da da yapılacağını sözlerine ekledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kızılcahamam'da iş yerlerinin yandığı alanda incelemede bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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