Bakan Kurum: İzmir'de ilk teslimleri 26 Kasım'da yapacağız

İZMİR (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir depremi sonrası 5 bin 40 Konut ve 349 iş yeri olmak üzere toplam 5 bin 389 bağımsız birimin yapımına başladık. 26 Kasım'da, 7 proje alanındaki 741 bağımsız bölümü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Kurum, 20 yıldır ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle iklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak; enerji, sanayi, tarım, ormancılık, yapı, ulaştırma, atık ve iklim değişikliğine uyum konularında 541 ayrı eylemi içeren Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planını 81 ilimizde yürütüyoruz. Yine, toprak kaybımızı en az seviyeye düşürmek için Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planımızı uygulamaya koyduk. Tasarruf eksenli akıllı şehir uygulamalarımızı hayata geçiriyor; inşa ettiğimiz tüm yapılarda, güneş enerjisi sistemlerini tesis ediyor, enerji savurmayan, güçlü yalıtımı olan yapılar üretiyoruz. Korunan alan büyüklüğümüzü durmaksızın arttırıyoruz. Ülkemize, yeni millet bahçelerimizle birlikte ekolojik koridorlar kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızla, mazlumun ve mağdurun yanında durarak Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, 81 şehirde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projesiyle ilgili de, "81 şehrimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle çıktığımız yolda, tam 67 milyon metrekareye ulaştık. 409 millet bahçemizi hızla yapıyoruz. 113 millet bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Diğer millet bahçelerimizin yapım çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet