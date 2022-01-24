Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2. yılı dolayısıyla video mesaj yayımladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik." dedi.

MALATYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık. Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ depreminin 2'nci yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, o gün yaşanan acının tazeliğini koruduğunu belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Son yüzyılda Türkiye'nin hemen hemen her yerinde deprem nedeniyle acılar yaşandığını, 60 büyük depremde 90 bin vatandaşın toprağa verildiğini ifade eden Kurum, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Elazığ'da 50, Malatya'da ise 155 binanın depremin ilk anında yıkıldığını anımsattı.

"Tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık"

Depremin olduğu gece, dünyanın, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiğine dikkati çeken Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının seferberlik ruhuyla, Elazığlıların ve Malatyalıların yanına koştuğunu hatırlattı.

Bakan Kurum, ilgili kurumlarla, bir ay boyunca Elazığ ve Malatya'dan ayrılmadan, arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarını hızlıca tamamladıklarını, vatandaşları kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla desteklediklerini belirterek, "Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık.

Özellikle Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya'da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar halinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin deprem dönüşümünün Türkiye için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık. 81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda, yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle; sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda, sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

"Yine bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize yeni sosyal konut müjdeleri vereceği bir yıl olacaktır." ifadelerini kullanan Kurum, "2022 yılında da milletimiz için 'yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm' demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.