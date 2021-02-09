Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Güdül ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kurum, Ankara'nın Güdül ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu. Hazine taşınmazı satın alanlardan 5 kişiye tapularını teslim eden Kurum, daha sonra Güdül Kent Müzesi'ni gezdi, esnaf ziyaretinde bulundu. İnönü Mağaralarında da incelemelerde bulunan Kurum, burada basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurumu, Ankara'da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Kurum, "Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutumuz fiilen Ankara'da, ilçelerimizde devam etmektedir. Diğer taraftan hem kentsel dönüşüm, hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümü ile ilgili Ankara'mızın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Tarihi mekanların dönüşümü için Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi'nden başlayıp Hergelen Meydanı'na kadar uzanan tarihi bir dönüşümü yapacak adımları inşallah atıyoruz. Bu çerçevede Hergelen Meydanı'ndaki ihalemizi gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımızın, esnafımızın taşınması üzerine yapılması gereken hem satış birimleri hem de otelci kardeşlerimizin taşınacağı alanlara ilişkin çalışmalarımızı belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

'MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ'Ankara'ya yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Şehirlerimizdeki yeşil alan miktarlarını arttıracak adımları atıyoruz. Bu kapsamda Ankara'mıza yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandırıyoruz. Hem merkezde, hem de ilçelerinde olmak üzere Ankaralı hemşerilerimiz hafta sonları burada aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekler. Bu doğal güzelliklerden faydalanabilecekler" diye konuştu.

Güdül ilçesindeki tarihi cami ve etrafındaki ticari ünitelerin ihyasını sağlayacak projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçemiz Türkiye'nin 15'inci, Anadolu'nun da ilk Sakin Şehir unvanını almış güzel bir ilçemiz. Tarihi bir ilçemiz, şehitleriyle, mertleriyle ünlü bir ilçemiz. Güdül'e yaptığımız ziyarette, Sakin Şehir unvanını daha da güzelleştirecek, iyileştirecek hamleleri atma kararı aldık. Bu kapsamda ilçenin içinde bulunan tarihi camimizle etrafındaki ticari ünitelerin ihyasını gerçekleştirecek bir projeyi Güdül Belediyemizle birlikte yapıyor olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN