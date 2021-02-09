Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:09
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Güdül ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Güdül ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Kurum, Ankara'nın Güdül ilçesinde belediyeye ziyarette bulundu. Hazine taşınmazı satın alanlardan 5 kişiye tapularını teslim eden Kurum, daha sonra Güdül Kent Müzesi'ni gezdi, esnaf ziyaretinde bulundu. İnönü Mağaralarında da incelemelerde bulunan Kurum, burada basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurumu, Ankara'da sosyal konut kapsamında bugüne kadar 91 bin 500 konutun yapımını tamamlayarak vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Kurum, "Şu anda 100 bin konut kapsamında 12 bin 500 sosyal konutumuz fiilen Ankara'da, ilçelerimizde devam etmektedir. Diğer taraftan hem kentsel dönüşüm, hem tarihi mekanların dönüşümü hem de riskli binaların dönüşümü ile ilgili Ankara'mızın hemen hemen her ilçesinde projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Tarihi mekanların dönüşümü için Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi'nden başlayıp Hergelen Meydanı'na kadar uzanan tarihi bir dönüşümü yapacak adımları inşallah atıyoruz. Bu çerçevede Hergelen Meydanı'ndaki ihalemizi gerçekleştirdik. Oradaki vatandaşlarımızın, esnafımızın taşınması üzerine yapılması gereken hem satış birimleri hem de otelci kardeşlerimizin taşınacağı alanlara ilişkin çalışmalarımızı belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz" dedi.

'MİLLET BAHÇESİ KAZANDIRIYORUZ'Ankara'ya yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Şehirlerimizdeki yeşil alan miktarlarını arttıracak adımları atıyoruz. Bu kapsamda Ankara'mıza yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçesi kazandırıyoruz. Hem merkezde, hem de ilçelerinde olmak üzere Ankaralı hemşerilerimiz hafta sonları burada aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekler. Bu doğal güzelliklerden faydalanabilecekler" diye konuştu.

Güdül ilçesindeki tarihi cami ve etrafındaki ticari ünitelerin ihyasını sağlayacak projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçemiz Türkiye'nin 15'inci, Anadolu'nun da ilk Sakin Şehir unvanını almış güzel bir ilçemiz. Tarihi bir ilçemiz, şehitleriyle, mertleriyle ünlü bir ilçemiz. Güdül'e yaptığımız ziyarette, Sakin Şehir unvanını daha da güzelleştirecek, iyileştirecek hamleleri atma kararı aldık. Bu kapsamda ilçenin içinde bulunan tarihi camimizle etrafındaki ticari ünitelerin ihyasını gerçekleştirecek bir projeyi Güdül Belediyemizle birlikte yapıyor olacağız" ifadesini kullandı.


Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret
Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Feyza Aktan Acun Ilıcalı Selami Şahin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Tolga Ciğerci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kurum'dan Güdül'e ziyaret - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 16:09:34. #1.15#
title