Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not

24.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:50
Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 14 yaşındaki depremzede Emre Kaya'nın yaptığı maket ev modelini çok beğendini belirterek, "Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Çok güzel olmuş, tebrik ederim." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 14 yaşındaki depremzede Emre Kaya'nın yaptığı maket ev modelini çok beğendini belirterek, "Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Çok güzel olmuş, tebrik ederim." dedi.

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulunan Kurum, geçen yıl görüştüğü ve kendisine mühendis olmak istediğini belirten depremzede Emre Kaya ile bir araya geldi.

Kaya'nın yaptığı maket evi inceleyen Kurum, şunları kaydetti:

"Sen şimdiden mühendis olmuşsun. Bu seviyeleri çabuk geçeceksin. Çok güzel olmuş, tebrik ederim. Bizim köy konutlarına benziyor. Biz çelik, sen de ahşaptan yaptın. Çok güzel hepsi geri dönüşüm malzemesi. Tebrik ediyoruz seni. Emin adımlarla gidiyorsun. İnşallah daha güzellerini yapacaksın."

Emre Kaya'nın bugün doğum günü olduğunu öğrenen Kurum, çocuğun doğum gününü kutlayarak yeni yaşını tebrik etti.

Emre Kaya da yaptığı maketi Bakan Kurum'a hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye İbo Show Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Kurum'dan Elazığ'da depremzede çocuğun yaptığı maket eve tam not - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 17:56:08. #1.15#
title