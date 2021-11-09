Bakan Kurum COP26 Zirvesi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı kapsamında (COP26) bir dizi ikili görüşme yaptı.

Kurum, İskoç Etkinlik Kampüsü'nde ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü İbrahim Thiaw ile bir araya geldi.

Kurum, daha sonra Brezilya Çevre Bakano Joaquim Leite, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Sheikh Faleh bin Naser, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Anne Marie Trevelyan, Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth, AB Komisyonunun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmelerde, iklim değişikliğiyle mücadelede ve çevre alanında iş birliği çalışmaları ele alındı.

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