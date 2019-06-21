Bakan Kurum, Beyoğlu'nda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tam 1,5 milyon metrekarelik alanda 8 bin 300 binamızın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Fethipaşa, Kartalpaşa, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahallelerinde yürüttüğümüz Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesine başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Kurum, Fatih Yedikule Zindanları'nda yapılması planlanan onarım ve restorasyon projelerine ilişkin incelemede bulundu. Zindanlardaki hücreleri gezen Kurum, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'dan bilgi aldı. Bakan Kurum, daha sonra esnafı ve vatandaşları selamladı. Kurum'a ziyaretinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak eşlik etti.

Daha sonra Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret eden Kurum, burada belediye başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililerin de yer aldığı Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Bakan Kurum, belediye başkanı Yıldız ile mahalleleri gezip vatandaşları selamladı.

Fetihtepe Mahallesi'nde seçim otobüsünden inerek halka seslenen Kurum, Türkiye'nin en güzel şehri İstanbul'u, en önemli hizmetkarlarından biri olan Binali Yıldırım'la inşallah buluşturacaklarını söyledi.

Kurum, "Binali Yıldırım 17 yıldır, ülkemizin her noktasına hizmet götürdü. O günden bu yana Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanımıza sadakatinden hiçbir şey eksik etmedi. Darbe girişimleri, eylemler oldu, ülkemiz birçok badireler atlattı ama Binali Yıldırım hep Cumhurbaşkanımızın arkasından bir an olsun eksik olmadı. Onu iki kelime ile anlatmak gerekirse biri çalışmak diğeri de sadakat." diye konuştu.

Seçim döneminde ülkenin tüm il ve ilçelerine giderek vatandaşla buluştuklarını ve onların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de Binali Yıldırım'ın yaptığı projeleri gördük. Beylikdüzü'ne de gittik. Beylikdüzü'nde ne yapılmış, onları da gördük. Bir tane yeşil alan ve kentsel dönüşüm projesi yok. Beylikdüzü'nde bunları yapamayan şahıs, İstanbul'a aday oluyor, 'İstanbul'da yeşil alan miktarını artıracağım, kentsel dönüşümü çözeceğim' diyor. Adama sorarlar 'Sen Beylikdüzü'nde ne yaptın ki, İstanbul'da ne yapacaksın?' Beylikdüzü'nde yaptıkların ortada. Biz İstanbul'umuza AK Parti iktidarları dönemi ve Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tam 235 milyar liralık iş yaptık ve devam eden de yaklaşık 85 milyar liralık işimiz var. Sadece bizim Bakanlığımızın devam eden 20 milyar liralık yatırımı var. İşte buraya geliyoruz yine kentsel dönüşümü açıklıyoruz. Millet bahçesi ve vatandaşın tapu, mülkiyet ve imarla ilgili problemlerini çözeceğimizi açıklıyoruz. Niye bunları söylüyoruz? Bizim yanımızda güçlü bir liderimiz ve milletimiz var."

Beyoğlu ve Kasımpaşa'dan bir söz istediğini dile getiren Kurum, "23 Haziran akşamı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Başkanı yapıyor muyuz? 23 Haziran'da Cumhur İttifakına oy vererek sandıkları patlatıyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun." dedi.

"Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesine başlıyoruz"

Kentsel dönüşüm konusuna değinen Kurum, 31 Mart döneminde de vatandaşlarla buluştuklarını ve sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız Başkanı seçtiniz. Yüzde 52 ile başkan olarak Haydar Ali Yıldız'ı seçtiniz. Siz görevinizi yerine getirdiniz. O zaman Beyoğlu'na geldiğimizde 'Bu mahallemizde kentsel dönüşümü yapacağız' dedik. Nasıl yapacağız? Yerinde, hızlı, gönüllü, vatandaşın rızasını alarak, az katlı yapacağımızı söyledik.Yine bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız yaptığımız projede de birlikte yaşayacaklar. Şimdi artık bizim sözümüzü tutma zamanı. Tam 1.5 milyon metrekarelik alanda 8 bin 300 binamızın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı Fethipaşa, Kartalpaşa, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız mahallelerinde yürüttüğümüz Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesine başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA