Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem! Etiketleri değiştirip yeniden satacaklardı
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde polisin düzenlediği operasyonda, gıda ürünlerinin üretim ve son kullanma tarihlerinin değiştirilerek yeniden satışa hazırlandığı tespit edildi. 4 bin 942 koli gıda ürününe el konulurken, tarihi geçmiş ürünlerin ambalajlarındaki tarihlerin çıkarılıp yerlerine yeni tarihler basıldığı belirlendi. İşletmenin gıda ruhsatı askıya alınırken soruşturma bağlantılı kişi ve şirketlere doğru genişletildi.
- Hindistan'da 24-29 Ağustos tarihleri arasında Turbhe bölgesindeki bir işletmeye düzenlenen operasyonda, son kullanma tarihleri değiştirilerek satışa hazırlanan binlerce ürün ele geçirildi.
- Mumbai, Yeni Delhi ve Noida merkezli 10 ihracatçı firmayla ilişkili ürünler depolanıyor, yeniden paketleniyor ve etiketleri değiştiriliyordu.
- Operasyonda 4 bin 942 koli gıda ürününe el konuldu; ele geçirilenler arasında gofret, patates cipsi, erişte, çorba, mayonez ve gazlı içecekler yer aldı.
Son kullanma tarihleri değiştirilerek satışa uygun hale getirildiği belirlenen binlerce ürün, Hindistan'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Yetkililer, ürünlerin etiketlerinin değiştirilmesinin yanı sıra içerik ve beslenme bilgilerinin üzerine de yeni etiketler yapıştırıldığını belirledi.
6 GÜNLÜK OPERASYONDA ORTAYA ÇIKARILDI
Hindistan'da polis ekipleri, 24-29 Ağustos tarihleri arasında Turbhe bölgesindeki bir işletmeye yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin tespitlerinde göre, Mumbai, Yeni Delhi ve Noida merkezli 10 ihracatçı firmayla ilişkili gıda ürünleri depolanıyor, yeniden paketleniyor ve etiketleri değiştiriliyordu.
ÜRETİM VE SON KULLANMA TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER
İncelemelerde ürünlerin ambalajlarında bulunan orijinal üretim ve son kullanma tarihlerinin çıkarıldığı ve yerlerine yeni tarihler basıldığı tespit edildi. Yetkililer ayrıca ürünlerin orijinal içerik ve beslenme bilgilerinin üzerine yeni etiketler yapıştırıldığını belirledi. Bu yöntemle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa uygunmuş gibi gösterilerek yeniden piyasaya sürülmesinin amaçlandığı bildirildi.
CİPS, ERİŞTE, ÇORBA VE İÇECEKLER ELE GEÇİRİLDİ
India Today'da yer alan habere göre, operasyon sırasında ele geçirilen ürünlerin çeşitliliği de dikkat çekti. Stoklarda gofret, patates cipsi, erişte, çorba, mayonez paketleri ve gazlı içecek kutuları bulundu. Emniyet güçlerinin açıklamasına göre operasyon kapsamında 4 bin 942 koli gıda ürününe el konuldu.