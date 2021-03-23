Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı
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Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı

23.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği, Çin ve Kanada ortaklığında düzenlenen Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avrupa Birliği, Çin ve Kanada ortaklığında düzenlenen Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne video konferans aracılığıyla katıldı.

Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı
Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı
Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı
Bakan Kurum, Beşinci İklim Eylemi Bakanlar Zirvesi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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