Bakan Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni'nde konuştu

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm projelerinin, yatırımların başında ülkeyi depreme hazırlama seferberliğinin geldiğini belirterek, "Bu bir güvenlik meselesidir. Deprem, siyaset üstü bir meselesidir." dedi.

Bakan Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasına, Ataşehir ve çevresinin marka değerini artıracak, İstanbul'un en önemli dönüşüm projelerinden biri olacak yeni konutların hayırlı olmasını dileyerek başladı.

"Büyük Türkiye" idealini omuzlarında yükselten İstanbul'a hizmet etmenin tüm Türkiye'ye, bütün insanlığa yapılmış bir hizmet olduğunu anlatan Kurum, "Çünkü biz, iyiliğe, güzelliğe, çalışmaya, gayrete dair, kısaca davamıza dair ne biliyorsak bunu İstanbul'a borçluyuz. İstanbul'a hizmet etmek aşk ister, sevda ister, biz bunu çok iyi biliyoruz. İstanbul her zaman proje ister, İstanbul yatırımı arzular, İstanbul her şeyden önce eser vizyonu ister, biz buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Her zaman bu anlayışla çalıştıklarını, hiçbir zaman polemiklerin, dedikoduların içerisinde yer almadıklarını, her zaman eser üreten tarafta yer aldıklarını ifade eden Kurum, son 27 yılda İstanbul'a içinde Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinin yer aldığı milyarlarca liralık yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kurum, İstanbul'u tarihin en büyük şehircilik ve ulaştırma yatırımlarıyla tanıştırdıklarını, kentin 39 ilçesinin tamamında kentsel dönüşümden sosyal konuta, çevre yatırımlarından millet bahçelerine kadar her alanda canla başla çalıştıklarını anlattı.

Bir taraftan dar gelirli vatandaşlar için kentte sosyal konutları yükseltirken, başka bir yerde vatandaşların mülkiyet, imar, okul problemlerini çözdüklerini dile getiren Kurum, İstanbul'a 43 millet bahçesi kazandırdıklarını, kazandırmaya da devam edeceklerini belirtti.

Kurum, "Bizim tüm projelerimizin, yatırımlarımızın başında ülkemizi depreme hazırlama seferberliğimiz geliyor. Bu bir güvenlik meselesidir. Deprem, siyaset üstü bir meselesidir. Kentsel dönüşüm siyasetin çok çok uzağında bir meseledir. Çünkü biz ülke olarak çok büyük acılar çektik. Tabii deprem dönüşümünde her zaman önceliğimiz İstanbul'umuz oldu. Zira bu şehrin geleceğinin önünde deprem tehdidi durmaktadır. Biz başta İstanbul olmak üzere ülkemizi her afette hazır hale getirmek için milletimizle bir olmak suretiyle bir seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Enkaz alanlarında milletimize ne söz verdiysek hepsini bir bir tuttuk. Deprem meselesini her zaman siyaset üstü gördük. Depreme hazırlığın en önemli aktörü belediyelerimizdir dedik, gittiğimiz her yerde belediyelerimizin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade ettik." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, bu konuda yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Fikirtepe'de vatandaşlarımız yıllardır kentsel dönüşüm projesinden dolayı mağdurlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen Fikirtepe için, kangrene dönüşmüş Fikirtepe için harekete geçtik. İnşallah şubat ayı itibarıyla 15 bin konutun tamamının ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden bir tanesini de Kadıköy'de, Fikirtepe'de gerçekleştiriyoruz. Üsküdar'da Kirazlıtepe'de vatandaşlarımız mutsuzdu. Aynı burası gibi. Hiçbir sosyal donatı alanları yoktu. 'Bize inanın, güvenin biz size en güzel konutları en hızlı şekilde yapacağız.' dedik. Büyük Çamlıca Camisi'nin eteklerinde, İstanbul Boğazı'na nazır çevrecilik, şehircilik hamlesini başlattık ve ilk konutlarımızı teslim ettik." diye konuştu.

"Şerifali Çiftliği'nde 260 bin metrekarelik alanda devasa bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlattık"

Bakan Kurum, 2012'den bugüne, Türkiye'de 1,7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktararak, "Biz kararlıyız. Aziz İstanbul'umuzu koruyacağız, geleceğimizi inşallah koruyacağız. Hep üreten, yapan, inşa ve ihya eden tarafta olacağız. Bu ülke için taş üstüne taş koymaya devam edecek, milletimizi sağlıklı, güvenli bir İstanbul'da yaşatma hedefimizden asla geri durmayacağız. Başta İstanbul olmak üzere 81 şehrimizde çocuklarımızın geleceğini, yavrularımızın mutluluğunu her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Şehirlerimizin güçlü olması Türkiye'yi daha da güçlendirecek, daha da müreffeh kılacak. İşte İstanbul örneği karşımızda. Bugün ülke sanayimizin ve ticaretimizin yarısı bu şehirde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Şu anda Bakanlık olarak Ataşehir'de, Gecekondu Önleme Bölgesi olan Şerifali Çiftliği'nde 260 bin metrekare alanda, üç etaptan oluşan devasa bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlattıklarını, ilk etapta 150 milyon lira yatırım değeriyle 513 konutun inşasını bugün başlatacaklarını söyledi.

Kurum, diğer etaplarda da yıkım çalışmaların bugün itibarıyla başlayacağını, ihalelerin ise şubat ayı içinde gerçekleşeceğini, hızlı bir şekilde çalışıp 2023'ün ilk yarısında tüm konutları teslim edeceklerini anlattı.

Bu alanda üretilecek tüm konutların istisnasız yatay mimari esaslı olacağını dile getiren Kurum, "Şimdi Ataşehir'de Şerifali'deki konutlarımızın başlangıcını hep birlikte yapacağız. İstanbul'un bereketiyle 2022'yi adeta bir şehircilik devrimi yapmak için gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden çalışmaya devam edeceğiz. Coğrafi konumu, medeniyetlere yol gösteren siyasi, kültürel ve sosyal özellikleriyle insanlık aleminin göz bebeği İstanbul'u, yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Elhamdülillah, ekonomimizi yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalına sokmak isteyenlere cevabımızı verdik. Çok şükür, ülkemizin gündemi yeniden yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla rotasına girdi. Hele hele Türk lirası mevduatını güçlendirme, asgari ücret, emekli ve memur maaş artışları gibi, işçisinden emeklisine, memurundan özel sektörüne kadar bütün vatandaşlarımızı memnun eden adımları attık, atıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.