Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu
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Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

06.07.2020 03:16 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:12

Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki 5 bin yıllık Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zeus Tapınağı'nı gezen Kurum, antik kentin Türkiye'nin önemli kültür miraslarından biri olduğunu dile getirdi.

Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası Geçici Listesi'nde olduğunu hatırlatan Kurum, "Biz de burada bu tarihi değerleri sahip çıkabilme adına 'Ne yapabiliriz' diye Çavdarhisar'a geldik. Burada antik kentin etrafından çevre düzenlemesi projesi talebi vardı. Biz de yerinde görelim istedik. Projemizde alanın kuzeyinde bulunan alan üzerinde bir dere ıslah projesi var. Hem dere ıslahı hem de çevresindeki bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımı için İl Özel İdaremize destek olacağız. Hem Çavdarhisar'a hem de Kütahya'mıza katkı sağlayacak tarihi değerlerin korunup gelecek nesillere, çocuklarımıza korunarak aktarılması sürecinde Türkiye'mizin her yerinde bu projeleri geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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