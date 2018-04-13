Bakan Kurtulmuş, Yaralı Polisi Tedavi Gördüğü Hastanede Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, yüksekten düşen özel harekat polisinin sağlık durumuna ilişkin, "Kardeşimizin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Herhalde 3 gün uyutulmak durumunda olacaktır." dedi.

Mardin'de bulunan Kurtulmuş, beraberinde Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Devlet Hastanesi'ne geçti.

Kurtulmuş hastanede bugün bir binanın çatısından dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralanan polis memurunun sağlık durumu hakkında İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz ve Başhekim Alpay Tuncar'dan bilgi aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, polisin zor bir ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Acil bir ameliyatla beyninde birikmiş ödemi boşaltmak için müdahalede bulundular. Ameliyat, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun aynı şekilde yapılabilecek, zor bir ameliyattı. Şimdi ameliyattan sonra geldiği pozisyona göre daha stabil bir noktada. Kardeşimizin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Herhalde 3 gün uyutulmak durumunda olacaktır. Ümit ediyor ve dua ediyoruz ki Cenab-ı Allah şifasını versin. Şu anda yapılacak olan beklemek ve dua etmektir. Şifa sahibi Allah'tır, tıbbi anlamda yapılacak her şey yapılmıştır. "

Kurtulmuş, gerektiği durumda polisin Ankara'ya nakledilmesi noktasında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşme yaptığını vurgulayarak, "Şu anda bildiğimiz kadarıyla gerekmiyor, gerektiğinde de bu nakli yapma imkanı var. Şifa diliyor, bütün milletimizin dualarını bekliyoruz." diye konuştu.