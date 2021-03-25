Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak
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Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Sağlık

Bilim Kurulu toplantısı sonrası videolu açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda umut veren yeni bir gelişme hakkında konuştu. Bakan Koca, "Aşıda yeni bir teknik söz konusu. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanıyor. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Kovid aşısı olacak. Çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya platformu Youtube üzerinden videolu açıklama yayınladı. Salgının seyrine ve aşı çalışmalarına ilişkin önemli konu başlıklarını ele alan Bakan Koca, aşıda ortaya çıkan yeni teknik gelişme hakkında bilgi verdi.

"ÇOK YAKINDA FAZ 1 ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK"

Sağlık Bakanı Koca, "Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Kovid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Kovid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek." ifadelerini kullandı.

NAZAL YÖNTEM NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Nazal yol genellikle yutkunmakta zorluk çeken hastalara ilaç vermek için kullanılan alternatif bir yoldur. İlacın burundan alınmasını sağlamaktadır. Kolay bir yöntem olduğu için sık kullanılan nazal teknik, diğer uygulama yollarına göre çok fazla avantaj sunmaktadır. Doğrudan içe çekilen bu yöntemle vücut ilacı daha iyi özümsemekte, yan etki sayısı böylece daha da azalmaktadır.

Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli hem de burundan alınacak

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- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (1)
ALİ ÇAVUŞ: Su yeni maceraları birankinda diger çalışmalardan naber buldukmu biz bir asi hep yeni birseyler kesfediyorsunuz ama daha bisey yok piyasada
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