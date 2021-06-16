Bakan Koca, bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak
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Bakan Koca, bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık görevlisine teşekkür etti. Koca, paylaşımında, "Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Ocak'ta başlatılan koronavirüs aşılama uygulaması, tüm hızıyla devam ediyor. Dün bir milyonun üzerinde aşılama yapılarak rekor kırıldı. Müjdeyi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 224 kişiye aşı yapan görevli ile ilgili de bir paylaşım yaparak, teşekkürlerini sundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.' Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.' Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak."

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı:

Bakan Koca, sağlık çalışanının fotoğrafını paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt vererek yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde 16 Haziran saat 14.26'ya kadar toplam 36.603.886 doz aşı yapıldı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 22.605.793, 2. doz olanların sayısı ise 13.998.093 olarak açıklandı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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