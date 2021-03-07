Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
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Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

07.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:13

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftadan bu yana vaka oranları en çok artan ve azalan illerin listesini paylaştı. Buna göre, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan iller; Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman oldu. En çok artış olan iller ise; Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, ''Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım'' açıklamasını yaptı.

EN ÇOK VAKA SAYISI ARTAN İLLERİN BAŞINDA SİNOP GELDİ

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok artan illerin başını 154,12'yle Sinop çekti. Kilis 95,17 ile ikinci, Samsun 86,19 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

ORDU İLK SIRADA

Geçen haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en çok azalan illerde başı 21,49'la Ordu çekiyor. Bolu 100 binde 14,80'le ikinci, Trabzon da 13,38'le üçüncü sırada geliyor.

Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
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