Bakan Koca'dan İstanbul toplantısı! Kapanmayı etkileyecek veride tehlikeli artış var
Sağlık Bakanı Koca, İl Sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle İstanbul'a ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, kapanmayı etkileyecek veriyle ilgili bilgiler vererek, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek vaka sayılarının en yüksek olduğu İstanbul'un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.
"TEDBİRDE ISRAR ETMEK GEREKİYOR"
Toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, kapanmayı etkileyecek hastaneye yatış oranıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca,"Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor." dedi.
MASKE UYARISI
Omicron varyantına da değinen Bakan Koca, "Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım." ifadelerini kullandı.
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