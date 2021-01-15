Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum
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Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum

15.01.2021 21:06 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı için teşvik paylaşımına ünlü sunucu Seren Serengil'in yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde 46 kiloya düşen ve sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil Bakan Koca'ya, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" dedi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı verilen aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI AŞIYA TEŞVİK ETTİ

Aşılama programının başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları aşıya teşvik etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın aşı için teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum

SEREN SERENGİL'DEN YANIT: AŞIDAN ÇOK KORKUYORUM

Bakan Koca'nın paylaşımını gören Seren Serengil'in yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 46 kiloya kadar düşen Serengil, Koca'ya, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" dedi.

Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum
Haber Yorumları (3)
AGA: bence tavsiye olsa da zorlama olmayacak norvec de 30 yakin gitti degisik ulke de benzeri sey oldu ustelik tam faydasi var mi bile de yok dersin isteyene eger istemez sonra yaptirmak ister ise o zaman bu para dersin insanlarin secme imkani olur zorla yap sana øzel kimlik deyip ne oldugu belli olmayan sey ise yada baska sorun olur ise ayni istanbul da herkes hes kod zorumlu deyip insanlara eziyet etmek gibi herkes cep mi alacak yada sistemi bilmek zorunda mi yada baska yerden gelen insanlar var
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YARCAN: ömrün farklı boyda, farklı renkte aşı yemekle geçmiş korkmamışsında, korana aşısındanmı korkacaksın. . . güldürme bizi.
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0131: korkma korkma , sen zaten yazin ölmeyecenmi yaptir gitsin belki faydasi olur. . . olmazsada ne yapalim. . . yani. . .
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