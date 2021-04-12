Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziran ayı içerisinde 30 milyon Biontech aşısı gelecek
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Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziran ayı içerisinde 30 milyon Biontech aşısı gelecek

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Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarıyla ilgili detayları açıkladı. Haziran ayında 30 milyon doz BionTech aşısı geleceğinin müjdesini veren Bakan Koca, "Bugüne kadar 4,5 milyon doz BionTech aşı geldi. Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye Haziran ayı içerisinde 30 milyon Biontech aşısının geleceğini duyuran Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Aslında erişebileceğimizi düşündüğümüz 3 aşı söz konusuydu. Birincisi Rusya'dan Sputnik aşısı, ikincisi Biontech ve üçüncüsü Çin'de üretilen kullandığımız aşıydı. Hem BionTech ve Sinovac'ın Türkiye'de Faz 3 çalışması yapıldı. Sputnik aşısı Türkiye'de yapılamadı kronojksit yüzünden.

"RUSYA İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de üretimi hem de erken dönemde verebilecekleri aşı miktarıyla ilgili Rus mevkidaşımla konuşmam oldu. Yakın zamanda az miktarda Sputnik aşısının Türkiye'ye gelebileceğini söyleyebilirim. Bugüne kadar 26 milyon Sinovac aşısı geldi.

30 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR

Toplamda 100 milyonluk bir anlaşma yaptık Çin ile. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yeni aşıların gelebileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar 4,5 milyon doz BionTech aşı geldi. Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler. Hem Mayıs sonu, hem Haziran'da bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz. 10 gün içinde de rakamın ne kadar fazla olabileceğini netleştirmiş olacağız. Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum."

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