Nilgin Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
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Nilgin Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Sağlık Bakanı Fahrettiin Koca'ya "Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" diye sordu. Koca, herkesin merak ettiği bu soruya "Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz." diye yanıt verdi.

Aşılama çalışmalarının son hızıyla devam ettiği Türkiye'de 1. dozda yüzde 76.81'lik bir oran yakalanırken, 2. dozda ise yüzde 58.84'e ulaşıldı. Koronavirüs hastalığını daha önce geçirenlerin en merak ettiği konulardan biri ise "Antikor seviyesi yüksekken aşı olunmalı mı?" sorusuydu.

HERKESİN KAFASINDAKİ SORUYU NİLGÜN BELGÜN SORDU

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, bu soruyu sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelterek şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Fahrettin Koca, Ben Kovid geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi. 'Yüklenmeyelim' dedi. 'Aşı zaten antikor için yapılıyor. Sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?"

Nilgin Belgün'ün 'Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?' sorusuna Bakan Koca'dan yanıt

BAKAN KOCA: EVET, AŞILAMALARDA RUTİN ANTİKOR BAKILMASI ÖNERİLMİYOR

Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımda Nilgün Belgün'ün sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Sayın Nilgün Hanım, Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."

Nilgin Belgün'ün 'Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?' sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
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Emre İliksiz
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