Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi
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Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi

25.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ölüm sayılarıyla ilgili iddialarına belge ile yanıt verdi. Ölüm belgesini gösteren Koca, her enfeksiyon ölümünün koronavirüs kaynaklı olmadığını söyleyerek, "Ölüm sebebi Kovid'se Kovid, yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs vefat sayılarıyla ilgili açıklaması hakkında sorulan bir soruya da yanıt verdi.

Verdiği rakamların doğru olduğunun altını çizen Koca, "Gerçekten çok üzülüyorum. Benim vatandaşıma verdiğim rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Vaka sayısı altında vakaları verdik, hasta sayısı altında hastaları verdik." dedi.

BAKAN KOCA, ÖLÜM BELGESİ ÜZERİNDEN İDDİAYA YANIT VERDİ

Vefatlarla ilgili belge gösteren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mart ayında pandemi başladığında baştan definlerle ilgili, özel defnedilmesi gerektiği, hatta özel mezarlık olması gerektiği, hatta torbalar durumu, bununla ilgili bir kafa karışıklığı vardı. Bunun üzerine bir genelge yayınlamıştık ve demiştik ki normal bulaşıcı olan hastalıklar gibi benzer şekilde defin yapılması gerektiğini belirtmiştik. Şu ölüm belgesinin sol üst kısmında 'ölüm şekli' yazar. Altında da 'ölüm nedeni' yazar. Ölüm şekli doğal bir ölüm mü, adli bir ölüm mü belirlemek için konan ve bunu ilk hekimin işaretlediği kısım. Ölüm nedeni ise ikinci bir hekimle doldurulan kısım. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar kısmı var, marttan önce çok da doldurulan bir kısım değildi. Genelge sonrası bulaşıcı hastalıklar gibi gömülmesini belirttiğimiz için her geçen gün bulaşıcı hastalıklar hastanesi doldurulmaya başlandı. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Bu çok önemli. Yani akciğer kanseri, prostat kanseri, meme kanseri, lenfoma, lösemi gibi bir hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Enfeksiyon bulgusu olmaya menenjit hastası, akciğer kanseri hastası mı var? Zatürre de bu haneye işleniyor."

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"İKİNCİ HEKİM KONTROLÜNDE ÖLÜM NEDENİ YAZILIYOR"

Esas ikinci hekimin kontrolüyle nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Ölüm sebebi Kovid'se Kovid, menenjitse menenjit yazılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz, ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Kovid hastası mıdır? Herkes bu noktada özellikle pandemi döneminde 83 milyon kişi ve yöneticiler olarak üzerine düşeni yapma konusunda gayret içerisinde olmalı. Herkes icraata odaklanmalı."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü sadece İstanbul'da koronavirüsü enfeksiyonu nedeniyle 186 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz" demişti. Sağlık Bakanlığı ise 22 Kasım'da Türkiye genelindeki toplam ölü sayısını 139 kişi olarak açıklamıştı.

Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi
Bakan Koca, İmamoğlu'nun vefat iddiasıyla ilgili belge gösterip tek tek yanıt verdi

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Haber Yorumları (2)
HALK EKMEĞE ZAM YAPAN HALKIN ADAMI: sn bakan, ibb başkanından daha iyi mi bileceksiniz:)) ispark zarar mı eder deyip %50 zam yaparak çözüm bulmuştu:))
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BATU: Amacın akşama kadar oturmak veri paylaşmak oldu seni hiç sevemedim
Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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