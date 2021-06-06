Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
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Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" ifadelerini kullanarak koronavirüs aşılarıyla ilgili güzel haberi duyurdu. Bakan Koca, "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarına dikkat çekmek için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"AŞILAR HASTANEYE YATIŞ ORANINI VE ÖLÜM ORANINI AZALTIYOR"

Bakan Koca'nın, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" notuyla paylaştığı videoda "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" dedi.

İşte o paylaşım;

Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor

TÜRKİYE'DE AŞI SAYISI 30 MİLYON DOZU GEÇTİ

Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı 30 milyonu geçti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yapmış ve "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
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Haber Yorumları (1)
AHMET SAY: acaba gerçek rakamlarmı tartışılır yaz geldi rakamlar düşüyor verin özel sektörün eline isteyen gitsin aşısını olsun devlet karşılasın farketmez 2 haftaya biter
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Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor - Haberler
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