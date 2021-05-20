Bakan Koca: "Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'in açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'in açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
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Sağlık Bakanı Koca: "Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu