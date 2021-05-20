Bakan Koca: "Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü"
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Bakan Koca: "Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'in açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'in açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

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Sağlık Bakanı Koca: "Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü."

Bakan Koca: 'Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü'
Bakan Koca: 'Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü'
Bakan Koca: 'Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü'
Bakan Koca: 'Günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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