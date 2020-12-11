Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, bu dört ilde günlük vaka sayısının düştüğünü belirterek, "Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı yaptığı il değerlendirme toplantılarında bu illerdeki son durumu değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, bu 4 ilde günlük vaka sayısının düştüğünü belirtti.

KOCA, 4 İLDE DÜŞEN GÜNLÜK VAKALARIN ORANLARINI VERDİ

Kentlerdeki vaka düşüş oranlarını veren Bakan Koca, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla online görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. Gaziantep'te günlük vaka sayısı %35, Şanlıurfa'da %30, Tekirdağ'da %20, Denizli'de %25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

10 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 220 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 751'e, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 748 bin 567'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5232 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a, ağır hasta sayısı ise 5943'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.