Bakan Koca'dan tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ve Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış olduğunu belirterek "Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz." diyerek uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye genelinde koronavirüse yakalananların sayısının arttığını belirtti ve vatandaşları uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 tüm dünyada yayılıyor. İstanbul'da, Türkiye genelinde virüse yakalananların sayısında artış var. Tanı konmamış taşıyıcılarla kalabalıkta, herhangi bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak."

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2391 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 77 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 558'e, toplam vaka sayısı ise 384 bin 509'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1841 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1841 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 554 bin 923, ağır hasta sayısı ise 2464'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı